Visite Guidée : La Basilique Notre-Dame 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 11 novembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

C’est sur le site du plus vieux sanctuaire arcachonnais, La Chapelle des Marins, que fut construite la Basilique Notre Dame, de style néo-gothique. Ce sera l’occasion de vous raconter l’origine de ce lieu de pèlerinage et de la Légende de Thomas Illyricus. A l’intérieur les ex-voto et les fresques seront l’occasion de vous raconter la vie des marins arcachonnais.

Inscription et renseignements auprès de l’Office de Tourisme..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 17:30:00. EUR.

22 Boulevard du Général Leclerc Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The neo-Gothic Basilica of Notre Dame was built on the site of Arcachon’s oldest sanctuary, La Chapelle des Marins. We’ll tell you all about the origins of this pilgrimage site and the legend of Thomas Illyricus. Inside, the ex-votos and frescoes tell the story of Arcachon’s sailors.

Registration and information from the Tourist Office.

La basílica neogótica de Notre Dame se construyó en el emplazamiento del santuario más antiguo de Arcachon, la Chapelle des Marins. Será la ocasión de contarle los orígenes de este lugar de peregrinación y la leyenda de Tomás Ilírico. En el interior, los exvotos y los frescos le contarán la vida de los marineros de Arcachon.

Inscripciones e información en la Oficina de Turismo.

An der Stelle des ältesten Heiligtums von Arcachon, La Chapelle des Marins, wurde die Basilika Notre Dame im neogotischen Stil erbaut. Dies ist eine gute Gelegenheit, Ihnen die Entstehung dieses Wallfahrtsortes und die Legende von Thomas Illyricus zu erzählen. Im Inneren bieten die Votivtafeln und Fresken die Gelegenheit, Ihnen das Leben der Arcachoner Seeleute zu erzählen.

Anmeldung und Informationen beim Fremdenverkehrsamt.

