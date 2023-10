Conférence Projection d’Anne-Lise Volmer 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 9 novembre 2023, Arcachon.

CONFÉRENCE-PROJECTION

d’Anne-Lise Volmer, présidente de l’ADPPM, avec l’association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon. Pyla-sur-Mer, une histoire d’amour avec le paysage.

A l’Auditorium du MA•AT..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 16:30:00. .

LECTURE-PROJECTION

by Anne-Lise Volmer, President of ADPPM, with the Association Histoire et Traditions du Bassin d?Arcachon. Pyla-sur-Mer, a love affair with the landscape.

At the MA?AT Auditorium.

CONFERENCIA-PROYECCIÓN

a cargo de Anne-Lise Volmer, Presidenta de la ADPPM, con la Association Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon. Pyla-sur-Mer, un idilio con el paisaje.

En el Auditorio MA?AT.

VORTRAG MIT PROJEKTION

von Anne-Lise Volmer, Präsidentin der ADPPM, mit dem Verein Histoire et Traditions du Bassin d’Arcachon. Pyla-sur-Mer, eine Liebesgeschichte mit der Landschaft.

Im Auditorium des MA?AT.

