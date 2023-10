Conférence n°106 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 8 novembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Conférence n°106

« Sidney Bechet, le jazzman américain le plus français », par Rémi Lavan.

A l’Auditorium du MA•AT. Sur inscription.

Gratuit pour les adhérents. Payant pour les non-adhérents.

Séance découverte gratuite.

Jazz Hot Club du Bassin d’Arcachon.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 20:30:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Lecture n°106

« Sidney Bechet, the most French of American jazzmen », by Rémi Lavan.

At the MA?AT Auditorium. Registration required.

Free for members. Charge for non-members.

Free discovery session.

Jazz Hot Club du Bassin d?Arcachon

Conferencia n°106

« Sidney Bechet, el más francés de los jazzistas americanos », por Rémi Lavan.

En el Auditorio MA?AT. Inscripción obligatoria.

Gratuita para los socios. Gratuito para los no miembros.

Sesión de descubrimiento gratuita.

Jazz Hot Club du Bassin d’Arcachon

Vortrag Nr. 106

« Sidney Bechet, der französischste aller amerikanischen Jazzer », von Rémi Lavan.

Im Auditorium des MA?AT. Nur mit Anmeldung.

Kostenlos für Mitglieder. Kostenpflichtig für Nicht-Mitglieder.

Die Schnupperstunde ist kostenlos.

Jazz Hot Club des Bassin d’Arcachon

