Le numérique en 1 clic – Novembre 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 7 novembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

MARDI 7 NOVEMBRE & VENDREDI 10 NOVEMBRE

Apprendre à gérer les icônes.

Smartphone et tablette.

MARDI 14 NOVEMBRE & VENDREDI 17 NOVEMBRE

Sécuriser son compte Facebook. Avoir un compte Facebook actif.

Smartphone et/ou tablette.

MARDI 21 NOVEMBRE & VENDREDI 24 NOVEMBRE

Scanner un document, flasher un QR code.

Smartphone uniquement.

MARDI 28 NOVEMBRE

Les notifications : qu’est-ce que c’est et comment les gérer ?

smartphone uniquement..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 12:00:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc MA.AT –

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



TUESDAY NOVEMBER 7 & FRIDAY NOVEMBER 10

Learn to manage icons.

Smartphone and tablet.

TUESDAY NOVEMBER 14 & FRIDAY NOVEMBER 17

Securing your Facebook account. Have an active Facebook account.

Smartphone and/or tablet.

TUESDAY NOVEMBER 21 & FRIDAY NOVEMBER 24

Scan a document, flash a QR code.

Smartphone only.

TUESDAY NOVEMBER 28

Notifications: what are they and how to manage them?

smartphone only.

MARTES 7 DE NOVIEMBRE Y VIERNES 10 DE NOVIEMBRE

Aprendiendo a manejar iconos.

Smartphone y tablet.

MARTES 14 DE NOVIEMBRE Y VIERNES 17 DE NOVIEMBRE

Proteger tu cuenta de Facebook. Tener una cuenta de Facebook activa.

Smartphone y/o tablet.

MARTES 21 DE NOVIEMBRE Y VIERNES 24 DE NOVIEMBRE

Escanear un documento, parpadear un código QR.

Sólo smartphone.

MARTES 28 DE NOVIEMBRE

Notificaciones: ¿qué son y cómo gestionarlas?

sólo para smartphone.

DIENSTAG, 7. NOVEMBER & FREITAG, 10. NOVEMBER

Lernen, wie man mit Symbolen umgeht.

Smartphone und Tablet.

DIENSTAG, 14. NOVEMBER & FREITAG, 17. NOVEMBER

Sichern Sie Ihr Facebook-Konto. Ein aktives Facebook-Konto haben.

Smartphone und/oder Tablet.

DIENSTAG, 21. NOVEMBER & FREITAG, 24. NOVEMBER

Ein Dokument scannen, einen QR-Code flashen.

Nur Smartphone.

DIENSTAG, 28. NOVEMBER

Benachrichtigungen: Was ist das und wie verwalte ich sie?

nur Smartphone.

