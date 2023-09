Ciné conférence Connaissance du monde – L’Ecosse de Vincent Halleux 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 6 novembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Ciné-conférence – L’Ecosse de Vincent Halleux.

« Terre de légendes au pays des Highlands »

Évoquer l’Écosse – le coup de cœur de Vincent HALLEUX – c’est s’immerger dans un univers grandiose, sauvage et varié. Terre de brumes et de mystères dont l’histoire fascine. Le sud est poétique, le centre innovant, et le nord sublime.

Trois mille châteaux entretiennent les légendes. Plusieurs parcs nationaux ont une fourrure végétale qui se pare de ses plus beaux atours à chaque saison. L’enchantement y est total. Une nature sauvage à couper le souffle, avec la chaleur humaine des Écossais. La culture s’y révèle comme un art de vivre authentique. Consciente de l’urgence de sauver la planète, l’Écosse réussit le pari de s’autogérer grâce à l’énergie verte..

22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ciné-conférence – Scotland by Vincent Halleux.

« Land of legends in the Highlands »

To evoke Scotland – the passion of Vincent HALLEUX – is to immerse oneself in a grandiose, wild and varied universe. A land of mist and mystery, with a fascinating history. The south is poetic, the center innovative and the north sublime.

Three thousand castles keep the legends alive. A number of national parks are covered in vegetation, adorning themselves in their most beautiful finery every season. The enchantment is total. Breathtaking wilderness, with the human warmth of the Scots. Culture reveals itself as an authentic art of living. Aware of the urgent need to save the planet, Scotland has taken up the challenge of self-sufficiency thanks to green energy.

Cine-conferencia – Escocia de Vincent Halleux.

« Tierra de leyendas en las Highlands »

Evocar Escocia – la pasión de Vincent HALLEUX – es sumergirse en un universo grandioso, salvaje y variado. Una tierra de brumas y misterios cuya historia fascina. El sur es poético, el centro innovador y el norte sublime.

Tres mil castillos mantienen vivas las leyendas. Numerosos parques nacionales están cubiertos de una vegetación que se engalana con sus mejores galas cada estación. El encanto es total. Naturaleza salvaje que quita el aliento combinada con la calidez de los escoceses. Aquí, la cultura se revela como un auténtico arte de vivir. Consciente de la urgente necesidad de salvar el planeta, Escocia ha asumido el reto de la autosuficiencia gracias a la energía verde.

Filmvortrag – Schottland von Vincent Halleux.

« Land der Legenden im Land der Highlands »

Wenn man über Schottland spricht – das Herzstück von Vincent Halleux -, taucht man in eine großartige, wilde und vielfältige Welt ein. Ein Land voller Nebel und Geheimnisse, dessen Geschichte fasziniert. Der Süden ist poetisch, das Zentrum innovativ und der Norden erhaben.

Dreitausend Burgen und Schlösser halten die Legenden am Leben. Mehrere Nationalparks haben einen Pflanzenpelz, der sich zu jeder Jahreszeit in sein schönstes Gewand hüllt. Die Verzauberung ist hier vollkommen. Atemberaubende Wildnis, gepaart mit der menschlichen Wärme der Schotten. Die Kultur ist eine authentische Lebenskunst. Schottland ist sich der Dringlichkeit bewusst, den Planeten zu retten, und schafft es, sich mithilfe von grüner Energie selbst zu versorgen.

