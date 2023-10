Conférence : D’Ausone à Montaigne : Bordeaux au Moyen Âge à la lumière de quatre décennies de recherches historiques et archéologiques 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 6 novembre 2023, Arcachon.

L’histoire de l’architecture et de son décor à Bordeaux au cours du long Moyen Âge (Vème XVème siècles) est quelque peu éclipsée par le rayonnement international de la ville classique. Depuis près de deux siècles l’érudition bordelaise a cependant éclairé les vestiges de ce passé pas si lointain. A cette historiographie glorieuse l’essor de l’archéologie moderne apporte depuis quatre ou cinq décennies quantité de données que l’on peut tenter d’insérer dans le déroulement continu d’une activité artistique qui se déroule sans solution de continuité du Burdigala d’Ausone au Bordeaux de Montaigne.

Par Philippe Araguas, professeur d’histoire de l’art et d’archéologie médiévale..

The history of architecture and decoration in Bordeaux during the long Middle Ages (5th-15th centuries) is somewhat overshadowed by the city?s international renown as a classical city. For nearly two centuries, however, Bordeaux scholars have been shedding light on the vestiges of this not-so-distant past. Over the past four or five decades, the rise of modern archaeology has added a wealth of data to this glorious historiography, which we can now attempt to integrate into the continuous development of an artistic activity that runs unbroken from Ausonius?s Burdigala to Montaigne?s Bordeaux.

By Philippe Araguas, professor of art history and medieval archaeology.

La historia de la arquitectura y su decoración en Burdeos durante la larga Edad Media (siglos V-XV) ha quedado un tanto eclipsada por la influencia internacional de la ciudad clásica. Sin embargo, desde hace casi dos siglos, los estudiosos bordeleses arrojan luz sobre los vestigios de este pasado no tan lejano. En las últimas cuatro o cinco décadas, el auge de la arqueología moderna se ha sumado a esta gloriosa historiografía, aportando una gran cantidad de datos que ahora podemos tratar de integrar en el desarrollo continuo de una actividad artística que discurre ininterrumpida desde la Burdigala de Ausonio hasta el Burdeos de Montaigne.

Por Philippe Araguas, profesor de historia del arte y arqueología medieval.

Die Geschichte der Architektur und des Dekors in Bordeaux während des langen Mittelalters (5. bis 15. Jahrhundert) wird durch die internationale Ausstrahlung der klassischen Stadt etwas überschattet. Seit fast zwei Jahrhunderten hat die Gelehrsamkeit in Bordeaux jedoch die Überreste dieser nicht allzu fernen Vergangenheit beleuchtet. Zu dieser glorreichen Geschichtsschreibung hat die moderne Archäologie in den letzten vier oder fünf Jahrzehnten eine Fülle von Daten beigesteuert, die man versuchen kann, in den kontinuierlichen Ablauf einer künstlerischen Tätigkeit einzufügen, die sich nahtlos von Ausones Burdigala bis zu Montaignes Bordeaux entfaltet.

Von Philippe Araguas, Professor für Kunstgeschichte und Archäologie des Mittelalters.

