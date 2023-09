Visite Enquête : « L’incendie du Casino » 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 30 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Une visite enquête (à partir de 10 ans) : L’INCENDIE DU CASINO MAURESQUE. Cette activité est inspirée de faits réels. Vous aiderez le Commissaire Pinassotte à élucider sa dernière affaire avant sa retraite bien méritée. D’abord, en équipe, vous explorerez la scène de crime grâce à des mini-jeux et des images d’archives. Ensuite, vous établirez le portrait-robot de l’incendiaire, en écoutant 6 témoignages. Il vous faudra bien tendre l’oreille pour récupérer des indices précieux.

Inscription et renseignements auprès de l’Office de Tourisme..

2023-10-30 fin : 2023-10-30 16:00:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A visit investigation (from 10 years old): MOORISH CASINO FIRE. This activity is inspired by real events. You will help Commissioner Pinassotte to solve his last case before his well-deserved retirement. First, as a team, you will explore the crime scene through mini-games and archival images. Then, you’ll establish the arsonist’s profile by listening to 6 witnesses. You will have to listen carefully to get precious clues

Registration and information at the Tourist Office.

Una visita de investigación (a partir de 10 años): EL INCENDIO DEL CASINO DE LOS MOROS. Esta actividad está inspirada en hechos reales. Ayudarás al comisario Pinassotte a resolver su último caso antes de su merecida jubilación. Primero, como equipo, explorarán la escena del crimen a través de minijuegos e imágenes de archivo. Luego, establecerá el perfil del pirómano escuchando a 6 testigos. Tendrás que escuchar con atención para recuperar pistas valiosas

Inscripción e información en la Oficina de Turismo.

Eine Untersuchungstour (ab 10 Jahren) : DER BRAND DES MAURISCHEN KASINOS. Diese Aktivität ist von wahren Begebenheiten inspiriert. Sie helfen Kommissar Pinassotte, seinen letzten Fall vor seiner wohlverdienten Pensionierung zu lösen. Zunächst erkunden Sie im Team den Tatort mithilfe von Minispielen und Archivbildern. Anschließend erstellen Sie ein Phantombild des Brandstifters, indem Sie sechs Zeugenaussagen anhören. Sie müssen genau hinhören, um wertvolle Hinweise zu erhalten

Anmeldung und Informationen beim Office de Tourisme.

