Jeu de piste : « Les Mystères de la Ville d’Hiver » 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 25 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Un jeu de piste (à partir de 8 ans) : LES MYSTÈRES DE LA VILLE D’HIVER. Muni d’un livret-jeu, votre mission consistera à trouver un mot mystère de 10 lettres. Pour cela, en équipe, vous devrez résoudre des énigmes. Observeration, réflexion et logique seront les clés de votre réussite.

Durée : environ 1h30

Inscription et renseignements auprès de l’Office de Tourisme..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A treasure hunt (from 8 years old): WINTER CITY MYSTERIES. Equipped with a booklet, your mission will be to find a 10-letter mystery word. To do so, you will have to solve enigmas as a team. Observation, reflection and logic will be the keys to your success.

Duration: about 1h30

Registration and information at the Tourist Office.

Una búsqueda del tesoro (a partir de 8 años): LOS MISTERIOS DE LA CIUDAD DE INVIERNO. Armado con un cuaderno de juego, tu misión será encontrar una palabra misteriosa de 10 letras. Para ello, tendréis que resolver los enigmas en equipo. La observación, la reflexión y la lógica serán las claves de su éxito.

Duración: aproximadamente 1h30

Inscripción e información en la Oficina de Turismo.

Eine Schnitzeljagd (ab 8 Jahren) : DIE GEHEIMNISSE DER WINTERSTADT. Ausgestattet mit einem Spielheft besteht Ihre Aufgabe darin, ein geheimnisvolles Wort aus 10 Buchstaben zu finden. Dazu müssen Sie als Team verschiedene Rätsel lösen. Beobachtung, Überlegung und Logik sind die Schlüssel zu Ihrem Erfolg.

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Anmeldung und Informationen beim Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT Arcachon