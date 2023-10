Nocturne Gaming 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 20 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Nocturne Gaming

Une fois par mois, de 18h à 22h, les “Nocturne Gaming“ accueillent tous les joueurs (à partir de 8 ans) qui souhaitent s’affronter.

Tournoi Super Smash Bros / Mario Kart 8 –

Tournoi Fifa – PC Gaming dédiés aux jeux FPS..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 22:00:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc MA.AT – Médiathèque/Ludothèque

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Once a month, from 6pm to 10pm, ?Nocturne Gaming? welcomes all gamers (aged 8 and over) who want to compete.

Super Smash Bros / Mario Kart 8 tournament –

Fifa Tournament – PC Gaming dedicated to FPS games.

Una vez al mes, de 18:00 a 22:00, « Nocturne Gaming » acoge a todos los jugadores (a partir de 8 años) que quieran competir.

Super Smash Bros / Mario Kart 8 – Torneo

Torneo Fifa – PC Gaming dedicado a los juegos FPS.

Einmal im Monat, von 18:00 bis 22:00 Uhr, findet die « Nocturne Gaming » für alle Spieler (ab 8 Jahren) statt, die gegeneinander antreten möchten.

Super Smash Bros / Mario Kart 8 Turnier – – – – – – – –

Fifa-Turnier – PC-Gaming für FPS-Spiele.

