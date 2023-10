Conférence « La Crise de Berlin 1948-1949 » 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 19 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Conférence « La Crise de Berlin 1948-1949 » par Eric Simmonet.

La Crise de Berlin est la première crise internationale entre les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ; c’est le début de « la Guerre froide » entre les États-Unis et leurs alliés d’une part et l’Union Soviétique et ses états satellites d’autre part. Cette conférence nous présentera cet épisode de blocus terrestre de la ville par les Soviétiques, et les solutions envisagées pour forcer ce blocus par les États-Unis afin de ravitailler les habitants du secteur ouest de Berlin..

2023-10-19

22 Boulevard du Général Leclerc Auditorium du MA.AT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Lecture « The Berlin Crisis 1948-1949 » by Eric Simmonet.

The Berlin Crisis was the first international crisis between the victors of the Second World War, and the beginning of the « Cold War » between the United States and its allies on the one hand, and the Soviet Union and its satellite states on the other. This lecture will present the episode of the Soviet land blockade of the city, and the solutions envisaged by the USA to force the blockade in order to supply the inhabitants of Berlin’s western sector.

Conferencia « La crisis de Berlín 1948-1949 » por Eric Simmonet.

La crisis de Berlín fue la primera crisis internacional entre los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial; fue el inicio de la « Guerra Fría » entre Estados Unidos y sus aliados, por un lado, y la Unión Soviética y sus Estados satélites, por otro. Esta conferencia examinará el bloqueo terrestre soviético de la ciudad y las soluciones previstas por Estados Unidos para romper el bloqueo y poder abastecer a los habitantes del sector occidental de Berlín.

Vortrag « Die Berlin-Krise 1948-1949 » von Eric Simmonet.

Die Berlin-Krise ist die erste internationale Krise zwischen den großen Siegern des Zweiten Weltkriegs; sie ist der Beginn des « Kalten Krieges » zwischen den USA und ihren Verbündeten auf der einen Seite und der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten auf der anderen Seite. Dieser Vortrag wird uns diese Episode der sowjetischen Landblockade der Stadt und die von den USA erwogenen Lösungen zur Durchbrechung der Blockade vorstellen, um die Bewohner des Westsektors von Berlin mit Lebensmitteln zu versorgen.

