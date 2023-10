Visite Guidée : Le Petit Train / La Ville d’Hiver 22 boulevard du Général Leclerc Arcachon, 15 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Organisation exceptionnelle pour le week-end des Journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre : circuit spécial pour l’événement, à réserver prochainement auprès de l’Office de Tourisme d’Arcachon.

Envie d’insolite ? Découvrez la Ville d’Hiver de manière originale et amusante. Une promenade audioguidée de 40mn vous sera proposée à la découverte de l’architecture et de l’histoire des magnifiques villas du XIXème siècle. Une véritable invitation à remonter le temps à la Belle Époque.

Départ tous les jours devant l’office de tourisme à 14h30 + départs supplémentaires à 15h30 et 16h30 sauf si réservation de groupe.

Le petit train part avec un minimum de 8 personnes à bord.

Nous vous conseillons de réserver en ligne, au moins 1h à l’avance, sur le site www.lepetittraindarcachon.fr, en cliquant sur l’onglet « réserver »..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 15:00:00. EUR.

22 boulevard du Général Leclerc Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Want something unusual? Discover the Winter City in an original and fun way. You will be offered an audio guided tour of 40 minutes to discover the architecture and history of the magnificent 19th century villas. A real invitation to go back in time to the Belle Epoque.

¿Quieres algo inusual? Descubre la ciudad de invierno de una manera original y divertida. Se le ofrecerá una visita guiada en audio de 40 minutos para descubrir la arquitectura y la historia de las magníficas villas del siglo XIX. Una verdadera invitación para volver en el tiempo a la Belle Epoque.

Willst du etwas ungewöhnliches? Entdecken Sie die Winterstadt auf originelle und unterhaltsame Weise. Sie erhalten eine 40-minütige Audio-Führung, um die Architektur und Geschichte der prächtigen Villen aus dem 19. Jahrhundert zu entdecken. Eine echte Einladung, in die Belle Epoque zurückzukehren.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Arcachon