Conférence « L’art des chasseurs en Europe au Paléolitique » 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 10 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

« L’art des chasseurs en Europe au Paléolithique »

par Jean Michel Geneste, archéologue préhistorien, conservateur honoraire général du patrimoine.

A l’auditorium du MA•AT.

Gratuit. Ouvert à tous.

Société Historique et Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch.

2023-10-10 fin : 2023-10-10 . .

22 Boulevard du Général Leclerc Auditorium

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« The art of hunters in Paleolithic Europe

by Jean Michel Geneste, prehistoric archaeologist and honorary curator of heritage.

At the MA?AT auditorium.

Free admission. Open to all.

Historical and Archaeological Society of Arcachon and the Buch Country

« El arte de los cazadores en la Europa paleolítica

por Jean Michel Geneste, arqueólogo prehistórico y conservador honorario del patrimonio.

En el auditorio del MA?AT.

Entrada gratuita. Abierto a todos.

Sociedad Histórica y Arqueológica de Arcachon y del País de Buch

« Die Kunst der Jäger in Europa während des Paläolithikums »

von Jean Michel Geneste, prähistorischer Archäologe, ehrenamtlicher Generalkonservator für Kulturerbe.

Im Auditorium des MA?AT.

Kostenlos. Für alle offen.

Historische und archäologische Gesellschaft von Arcachon und des Pays de Buch

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Arcachon