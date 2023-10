Astronomie 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 10 octobre 2023, Arcachon.

Animateurs : Membres de l’association Cap Sud.

Cours commentés à l’aide de présentations audiovisuelles.

Le système solaire, l’univers et sa naissance, l’histoire de l’astronomie, les méthodes modernes de mesure, les planètes extrasolaires et la recherche de la vie extraterrestre..

22 Boulevard du Général Leclerc

Animators: Members of the Cap Sud association.

Commented courses with the help of audiovisual presentations.

The solar system, the universe and its birth, the history of astronomy, the modern methods of measurement, the extrasolar planets and the search for extraterrestrial life.

Facilitadores: Miembros de la asociación Cap Sud.

Cursos comentados con presentaciones audiovisuales.

El sistema solar, el universo y su nacimiento, la historia de la astronomía, los métodos modernos de medición, los planetas extrasolares y la búsqueda de vida extraterrestre.

Moderatoren: Mitglieder des Vereins Cap Sud.

Kommentierter Unterricht mithilfe von audiovisuellen Präsentationen.

Das Sonnensystem, das Universum und seine Entstehung, die Geschichte der Astronomie, moderne Messmethoden, extrasolare Planeten und die Suche nach außerirdischem Leben.

