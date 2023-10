Atelier d’écriture créative 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 9 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Animé par Jean Paul Raffinot.

Au MA•AT.

Gratuit pour les adhérents.

Payant pour les non-adhérents

Ouvert à tous. Sur inscription.

Cercle Universitaire d’Arcachon.

2023-10-09 fin : 2023-10-09 19:30:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc MA.AT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Hosted by Jean Paul Raffinot.

At MA?AT.

Free for members.

Charge for non-members

Open to all. Registration required.

Cercle Universitaire d?Arcachon

Presentado por Jean Paul Raffinot.

En el MA?AT.

Gratuito para los socios.

Gratuito para los no socios

Abierto a todos. Inscripción obligatoria.

Círculo Universitario de Arcachon

Moderiert von Jean Paul Raffinot.

In der MA?AT.

Kostenlos für Mitglieder.

Kostenpflichtig für Nicht-Mitglieder

Offen für alle. Nach vorheriger Anmeldung.

Cercle Universitaire d’Arcachon (Universitätskreis Arcachon)

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Arcachon