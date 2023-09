La journée seniors 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 3 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Mardi 03 octobre, « Comment préparer sereinement son avenir ma vie, ma santé, mes choix » avec l’Institut de défense et protection des séniors du Barreau de Bordeaux

Au Palais des Congrès d’Arcachon, de 9h à 17h30.

A l’occasion de cette journée spéciale, l’Ordre des Avocats de Bordeaux offre des consultations juridiques gratuites et se mobilise pour défendre et protéger vos droits.

Participez à des conférences et échangez avec des professionnels du droit, présents pour vous conseiller sur les démarches à entreprendre pour vous garantir l’avenir que vous souhaitez.

Consultez le programme en pièce jointe..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 17:30:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Tuesday, October 03, « How to calmly prepare for the future – my life, my health, my choices » with the Institut de défense et protection des séniors of the Bordeaux Bar Association

At the Palais des Congrès d?Arcachon, from 9am to 5:30pm.

On this special day, the Bordeaux Bar Association is offering free legal consultations and is mobilizing to defend and protect your rights.

Take part in conferences and discussions with legal professionals, who will be on hand to advise you on the steps you need to take to secure the future you want.

See the program in the attachment.

Martes 3 de octubre, « Cómo prepararse para el futuro: mi vida, mi salud, mis elecciones » con el Instituto de Defensa y Protección de las Personas Mayores del Colegio de Abogados de Burdeos

En el Palacio de Congresos de Arcachon, de 9.00 a 17.30 h.

En este día tan especial, el Colegio de Abogados de Burdeos ofrece consultas jurídicas gratuitas y trabaja para defender y proteger sus derechos.

Participe en las conferencias y hable con profesionales del Derecho, que estarán a su disposición para asesorarle sobre los pasos que debe dar para asegurarse el futuro que desea.

Consulte el programa en el archivo adjunto.

Dienstag, 03. Oktober, « Wie bereite ich meine Zukunft vor – mein Leben, meine Gesundheit, meine Entscheidungen » mit dem Institut de défense et protection des séniors du Barreau de Bordeaux (Institut für Verteidigung und Schutz von Senioren der Anwaltskammer von Bordeaux)

Im Palais des Congrès in Arcachon, von 9.00 bis 17.30 Uhr.

An diesem besonderen Tag bietet die Anwaltskammer von Bordeaux kostenlose Rechtsberatung an und setzt sich für die Verteidigung und den Schutz Ihrer Rechte ein.

Nehmen Sie an Vorträgen teil und tauschen Sie sich mit Juristen aus, die Sie über die richtigen Schritte beraten, um Ihnen die Zukunft zu sichern, die Sie sich wünschen.

Sehen Sie sich das Programm im Anhang an.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Arcachon