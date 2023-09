Conférence : La transition écologique en Afrique : à quel prix ? 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 2 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

« La transition écologique en Afrique : à quel prix ? » par Christian BOUQUET, Professeur émérite de géographie politique à l’Université Bordeaux Montaigne, Chercheur au laboratoire LAM (Les Afriques dans le Monde) de Sciences Po Bordeaux.

L’Afrique est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre par habitant, et qui pourtant subit le plus les effets du dérèglement climatique. Le défi de la transition écologique sera donc de se passer rapidement du charbon, du pétrole et du gaz, et de développer une agriculture à la fois durable et productive. Quadrature du cercle ?.

2023-10-02

22 Boulevard du Général Leclerc UTLARC

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Ecological transition in Africa: at what price? » by Christian BOUQUET, Professor Emeritus of Political Geography at Bordeaux Montaigne University, Researcher at the LAM laboratory (Les Afriques dans le Monde) at Sciences Po Bordeaux.

Africa is the continent that emits the least greenhouse gases per capita, yet suffers the most from the effects of climate change. The challenge of the ecological transition will therefore be to rapidly do without coal, oil and gas, and to develop agriculture that is both sustainable and productive. Squaring the circle?

« Transición ecológica en África: ¿a qué precio? », por Christian BOUQUET, profesor emérito de Geografía Política en la Universidad Montaigne de Burdeos, investigador en el laboratorio LAM (Les Afriques dans le Monde) de Sciences Po Bordeaux.

África es el continente que menos gases de efecto invernadero emite per cápita y, sin embargo, el que más sufre los efectos del cambio climático. El reto de la transición ecológica consistirá, pues, en abandonar rápidamente el carbón, el petróleo y el gas, y desarrollar una agricultura a la vez sostenible y productiva. ¿La cuadratura del círculo?

« Der ökologische Wandel in Afrika: Zu welchem Preis? » von Christian BOUQUET, emeritierter Professor für politische Geographie an der Universität Bordeaux Montaigne, Forscher am Labor LAM (Les Afriques dans le Monde) von Sciences Po Bordeaux.

Afrika ist der Kontinent, der pro Kopf am wenigsten Treibhausgase ausstößt und dennoch am stärksten unter den Auswirkungen des Klimawandels leidet. Die Herausforderung des ökologischen Wandels wird daher darin bestehen, schnell von Kohle, Öl und Gas wegzukommen und eine Landwirtschaft zu entwickeln, die sowohl nachhaltig als auch produktiv ist. Quadratur des Kreises?

