La Semaine Bleue 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 2 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Toute la semaine au Palais des Congrès.

La ville propose diverses activités ateliers créatifs, des voyages sonores, un spectacle musical, un goûter intergénérationnel en chansons, une journée nationale des aidants axée sur le bien-être et une rencontre intergénérationnelle autour des jeux vidéo.

Consultez le programme en pièce jointe..

2023-10-02 fin : 2023-10-07 . .

22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



All week at the Palais des Congrès.

The city is offering a range of activities including creative workshops, sound voyages, a musical show, an intergenerational tea party with songs, a national caregivers’ day focusing on well-being, and an intergenerational video game event.

See the program in the attachment.

Toda la semana en el Palacio de Congresos.

La ciudad ofrece diversas actividades: talleres creativos, viajes sonoros, un espectáculo musical, una merienda intergeneracional con canciones, una jornada nacional de los cuidadores centrada en el bienestar y un evento intergeneracional de videojuegos.

Consulte el programa en el archivo adjunto.

Die ganze Woche über im Palais des Congrès.

Die Stadt bietet verschiedene Aktivitäten an: kreative Workshops, Klangreisen, eine Musikshow, einen generationenübergreifenden Snack mit Liedern, einen nationalen Tag der pflegenden Angehörigen mit Schwerpunkt auf Wohlbefinden und ein generationenübergreifendes Treffen rund um Videospiele.

Sehen Sie sich das Programm im Anhang an.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Arcachon