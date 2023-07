Tournoi sur FIFA 2023 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 23 août 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Venez affronter vos adversaires, lors d’un mini-tournoi sur le célèbre jeu de foot.

A partir de 9 ans.

A l’auditorium.

Gratuit, sur réservation.

2023-08-23 fin : 2023-08-23 16:00:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc Auditorium

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and face your opponents in a mini-tournament on the famous soccer game.

Ages 9 and up.

At the auditorium.

Free, on reservation

Ven a enfrentarte a tus adversarios en un minitorneo sobre el famoso juego de fútbol.

A partir de 9 años.

En el auditorio.

Gratuito, previa reserva

Treten Sie gegen Ihre Gegner an und spielen Sie ein Miniturnier auf dem berühmten Fußballspiel.

Für Kinder ab 9 Jahren.

In der Aula.

Kostenlos, mit Reservierung

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Arcachon