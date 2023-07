Yoga kids 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 25 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Vous avez entre 6 et 14 ans ?

Venez découvrir le yoga avec un professeur diplômé !

A l’Espace Gaming du MAAT.

Sur réservation, 5 euros..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 11:00:00. EUR.

22 Boulevard du Général Leclerc Espace Gaming

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Are you between 6 and 14 years old?

Come and discover yoga with a qualified teacher!

At Espace Gaming at MAAT.

Reservations required, 5 euros.

¿Tienes entre 6 y 14 años?

¡Ven a descubrir el yoga con un profesor titulado!

En el Centro de Juegos MAAT.

Reserva previa, 5 €.

Bist du zwischen 6 und 14 Jahre alt?

Dann komm und entdecke Yoga mit einem ausgebildeten Lehrer!

Im Gaming-Bereich des MAAT.

Mit Reservierung, 5 Euro.

