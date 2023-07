Tournoi de jeu vidéo : Mario Kart 8 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 19 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Affrontez vos adversaires sur le jeu mythique de Nintendo.

Dès 7 ans.

Gratuit, sur réservation. A l’auditorium..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 16:00:00. .

22 Boulevard du Général Leclerc Auditorium

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take on your opponents on Nintendo’s legendary game.

Ages 7 and up.

Free, reservation required. At the auditorium.

Enfréntate a tus rivales en el legendario juego de Nintendo.

A partir de 7 años.

Gratuito, previa reserva. En el auditorio.

Tritt gegen deine Gegner im legendären Spiel von Nintendo an.

Ab 7 Jahren.

Kostenlos, mit Reservierung. Im Auditorium.

