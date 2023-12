Visite guidée : La Source des Abatilles 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 9 mai 2023, Arcachon.

Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-05-09 10:00:00

fin : 2023-05-09 11:30:00

Chic et mondaine, l’eau des Abatilles se déguste sur les plus grandes tables du monde entier. Venez visiter l’entreprise d’embouteillage de cette source, reconnue, depuis 1925 par le corps médical pour ses qualités thermales et captée à 472m de profondeur. Cette visite enchantera aussi bien les petits que les grands grâce à ses machines impressionnantes.

Tous les mardis et jeudis matins, sauf les jours fériés.

10 personnes minimum / 25 personnes maximum..

22 Boulevard du Général Leclerc Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-05 par OT Arcachon