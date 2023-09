Gérémy Credeville : Enfin | Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand, 22 novembre 2023, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand,Puy-de-Dôme

Gérémy Crédeville dans son one-man-show « Enfin » à l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand.

2023-11-22 20:30:00 fin : 2023-11-22 22:30:00. EUR.

22 boulevard Desaix Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Gérémy Crédeville in his one-man show « Enfin » at the Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand

Gérémy Crédeville en su espectáculo unipersonal « Enfin » en la Ópera-Teatro de Clermont-Ferrand

Gérémy Crédeville in seiner One-Man-Show « Enfin » im Opern-Theater von Clermont-Ferrand

Mise à jour le 2023-06-12 par Clermont Auvergne Tourisme