DEUX SOEURS – Spectacle de la Saison Ah? 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay, 6 avril 2024, Parthenay.

Parthenay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06

DEUX SOEURS

Le cri de l’armoire (Paris – 75)

Prêts pour le grand frisson ?

Fin novembre 1953, la jeune Aïleen O’Leary disparaît. 60 ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste des hystéries collectives, retrouve son carnet intime et se lance sur les traces de cette sombre histoire. L’enquête ne sera pas simple et révélera bien d’horribles secrets. À partir de sons et de boucles sonores créées en direct avec sa voix et son violon, notre conteur de génie joue avec nos émotions et s’amuse machiavéliquement à nous effrayer.

Marien Tillet, seul en scène, nous embarque dans un thriller palpitant au coeur de l’Irlande des années 1950, entre disparitions mystérieuses et chasseaux sorcières. Profondément humain, le spectacle parle de nous, de nos peurs profondes et déraisonnées, de la noirceur de l’homme…

Tout public dès 13 ans..

22 Boulevard de la Meilleraye Palais des Congrès

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par CC Parthenay Gâtine