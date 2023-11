Spectacle « Le roi lion » 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay, 3 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Comédie musicale de Noël de l’association Danse & Co. 1h45 de spectacle des 150 adhérents et artistes professionnels de l’association.

Adaptation du merveilleux conte du Roi lion !

Venez suivre et rêver, en ce début de saison de Noël, les aventures de Simba, Nala, Timon, Pumba, dans cette fabuleuse rêverie et dynamique histoire adorée de tous.

Aussi, une belle leçon sur les valeurs, le cycle de la vie.

150 danseurs, chanteurs, comédiens amateurs et professionnels (Lucien Pacault, Bakary Kamaté, Alex Frappier)

Cela se passe à Parthenay et pas ailleurs alors… Venez nombreux et HAKUNA MATATA!.

2023-12-03 19:45:00

22 Boulevard de la Meilleraye Palais des Congrès

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas musical by the Danse & Co association. 1h45 performance by the association’s 150 members and professional artists.

Adaptation of the wonderful tale of the Lion King!

Come and follow the adventures of Simba, Nala, Timon and Pumba in this fabulous and dynamic story loved by all.

It’s also a lesson in values and the cycle of life.

150 dancers, singers, amateur and professional actors (Lucien Pacault, Bakary Kamaté, Alex Frappier)

It’s happening in Parthenay and nowhere else, so… Come one, come all, and HAKUNA MATATA!

Musical navideño de la asociación Danse & Co. 1 hora y 45 minutos de actuaciones de los 150 miembros y artistas profesionales de la asociación.

Una adaptación del maravilloso cuento del Rey León

Al comienzo de la temporada navideña, venga a seguir las aventuras de Simba, Nala, Timón y Pumba, en esta fabulosa historia de ensueño y dinamismo adorada por todos.

Es también una gran lección de valores y del ciclo de la vida.

150 bailarines, cantantes, actores aficionados y profesionales (Lucien Pacault, Bakary Kamaté, Alex Frappier)

Esto ocurre en Parthenay y en ningún otro sitio, así que… ¡Venid todos y HAKUNA MATATA!

Weihnachtsmusical des Vereins Danse & Co. 1h45 Aufführung der 150 Mitglieder und professionellen Künstler des Vereins.

Adaption des wunderbaren Märchens vom König der Löwen!

Verfolgen und träumen Sie zu Beginn der Weihnachtssaison die Abenteuer von Simba, Nala, Timon und Pumba in dieser fabelhaften, dynamischen und von allen geliebten Geschichte.

Auch eine schöne Lektion über Werte und den Kreislauf des Lebens.

150 Tänzer, Sänger, Amateur- und Berufsschauspieler (Lucien Pacault, Bakary Kamaté, Alex Frappier)

Es findet in Parthenay statt und nicht anderswo, also… Kommen Sie zahlreich und HAKUNA MATATA!

