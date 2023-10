Les mystères de l’Égypte antique – Parthenay-Cité des jeux 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay, 18 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Un événement Parthenay-Cité des jeux.

Au programme : ateliers de fouille, escape game, jeu d’enquête, jeux de société, exposition sur l’Egypte Antique. De quoi ravir les amateurs d’égyptologie, d’archéologie et bien évidemment les joueurs !

Le programme détaillé sera en ligne ici à partir du 21 octobre 2023..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

22 Boulevard de la Meilleraye Palais des Congrés

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A Parthenay-Cité des jeux event.

On the program: excavation workshops, escape game, investigation game, board games, exhibition on Ancient Egypt. Enthusiasts of Egyptology, archaeology and, of course, gamers will be delighted!

The detailed program will be online here from October 21, 2023.

Un acontecimiento Parthenay-Cité des jeux.

El programa incluye talleres de excavación, un juego de escape, un juego de investigación, juegos de mesa y una exposición sobre el Antiguo Egipto. Hará las delicias de los aficionados a la egiptología, la arqueología y, por supuesto, de los jugadores

El programa detallado estará en línea aquí a partir del 21 de octubre de 2023.

Eine Veranstaltung von Parthenay-Cité des jeux.

Auf dem Programm stehen: Ausgrabungsworkshops, Escape Game, Ermittlungsspiele, Gesellschaftsspiele und eine Ausstellung über das Alte Ägypten. Hier kommen Ägyptologie- und Archäologiefans und natürlich Spieler auf ihre Kosten!

Das detaillierte Programm wird ab dem 21. Oktober 2023 hier online sein.

Mise à jour le 2023-10-14 par CC Parthenay Gâtine