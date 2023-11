Emission de radio « C’est bon pour le moral » 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay, 14 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Les référents jeunesse du territoire de Parthenay Gâtine proposent une émission de radio en direct sur Radio Gâtine.

L’émission « C’est bon pour le moral, sur Radio Gâtine » : c’est du fun, des jeux, des quizz, des chroniques alors n’hésite pas à venir pour une simple visite, une participation et/ou une présentation d’une chronique.

Emission par les jeunes, pour les jeunes !.

2023-11-14 fin : 2023-11-14 22:30:00. .

22 Boulevard de la Meilleraye Radio Gâtine

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Parthenay Gâtine’s youth referents are offering a live radio show on Radio Gâtine.

The show « C’est bon pour le moral, sur Radio Gâtine » is fun, games, quizzes and columns, so don’t hesitate to come along for a visit, a chat and/or a column.

A show by young people, for young people!

Los asesores de juventud de la zona de Parthenay Gâtine ofrecen un programa de radio en directo en Radio Gâtine.

El programa « C’est bon pour le moral, sur Radio Gâtine » (Es bueno para la moral, en Radio Gâtine): es diversión, juegos, concursos y columnas, así que no dudes en venir a hacer una simple visita, a participar y/o a presentar una columna.

Un programa de jóvenes para jóvenes

Die Jugendreferenten des Gebiets Parthenay Gâtine bieten eine Live-Radiosendung auf Radio Gâtine an.

Die Sendung « C’est bon pour le moral, sur Radio Gâtine »: Das bedeutet Spaß, Spiele, Quiz, Kolumnen. Zögere also nicht, einfach vorbeizuschauen, mitzumachen und/oder eine Kolumne zu präsentieren.

Eine Sendung von Jugendlichen für Jugendliche!

Mise à jour le 2023-10-26 par CC Parthenay Gâtine