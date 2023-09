Bal Trad’Party 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay, 28 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

L’association Vivre au Pays organise un bal traditionnel. Bal avec les groupes ARBADETORNE et BARGAINATT.

Tarif bal

10€/12€/15€ (soutien)

réduit: adhérents, chômeurs, 12-18 ans

Gratuit de moins de 12 ans

Stage de danse / accordéon diatonique

Tarif stage 12€

Stage+bal 20€.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

22 Boulevard de la Meilleraye Palais des congrès

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Vivre au Pays association organizes a traditional ball. Ball with the groups ARBADETORNE and BARGAINATT.

Ball price

10/12/15 (support)

reduced: members, unemployed, 12-18 years old

Free for children under 12

Dance/diatonic accordion workshop

Workshop fee 12?

Stage+bal 20?

La asociación Vivre au Pays organiza un baile tradicional. Baile con los grupos ARBADETORNE y BARGAINATT.

Precio del baile

10/12/15 (apoyo)

reducido: socios, desempleados, 12-18 años

Gratis para menores de 12 años

Taller de baile/acordeón diatónico

Precio del curso 12?

Taller+bal 20?

Der Verein Vivre au Pays organisiert einen traditionellen Ball. Ball mit den Gruppen ARBADETORNE und BARGAINATT.

Preis für den Ball

10?/12?/15? (Unterstützung)

ermäßigt: Mitglieder, Arbeitslose, 12-18 Jahre

Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Tanzkurs / Diatonisches Akkordeon

Preis für Praktikum 12?

Praktikum+Ball 20?

Mise à jour le 2023-09-23 par CC Parthenay Gâtine