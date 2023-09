MATCH D’IMPROVISATION ALINE vs FRANCE – Spectacle de la Saison Ah? 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay, 19 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

MATCH D’IMPROVISATIONALINE vs FRANCE

Aline & Cie (Niort – 79) et équipe de France : 15 comédiens.nnes

Attention du talent à la pelle pour cette soirée !

Il y a des affiches qui font saliver, qui vous donnent un frisson dans le dos rien qu’à l’annonce. ALINE / FRANCE fait partie de ces affiches alléchantes !De ces rendez-vous d’un soir à ne pas manquer avec la crème de la crème de l’impro théâtrale. La France, championne du Monde, vient défier Aline dans la patinoire du Palais des congrès… sur le thème du jeu. Il est certain que l’équipe de France viendra à Parthenay, sur cette terre de jeux, avec la ferme intention de l’emporter !.

22 Boulevard de la Meilleraye Palais des Congrès

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



IMPROVISATIONAL MATCH vs FRANCE

Aline & Cie (Niort – 79) and French team : 15 actors.nnes

Watch out, there’s talent aplenty for this evening!

There are posters that make you salivate, that send shivers down your spine at the mere mention of them. ALINE / FRANCE is one of those mouth-watering line-ups, one of those not-to-be-missed evenings with the crème de la crème of theatrical improv. World champions France come to challenge Aline in the Palais des Congrès ice rink? on the theme of play. The French team will certainly be coming to Parthenay, to this land of games, with the firm intention of winning!

PARTIDO DE IMPROVISACIÓN contra FRANCIA

Aline & Cie (Niort – 79) y el equipo francés: 15 artistas

¡Atención a todos los talentos que se exhibirán esta noche!

Hay alineaciones que hacen salivar, que provocan escalofríos con sólo mencionarlas. ALINE/FRANCIA es una de esas alineaciones que hacen la boca agua, una de esas noches imperdibles en las que se presenta la crème de la crème de la improvisación teatral. Francia, campeona del mundo, desafía a Aline en la pista de hielo del Palacio de Congresos… sobre el tema del juego. El equipo francés vendrá sin duda a Parthenay, a esta tierra de juegos, ¡con la firme intención de ganar!

IMPROVISATIONALINE vs. FRANKREICH MATCH

Aline & Cie (Niort – 79) und das französische Team: 15 Schauspieler.nnen

Achtung, Talent in Hülle und Fülle für diesen Abend!

Es gibt Plakate, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, die einem schon bei der Ankündigung einen kalten Schauer über den Rücken jagen. ALINE / FRANKREICH gehört zu diesen verlockenden Plakaten, die Sie nicht verpassen sollten, wenn Sie die Crème de la Crème des Improvisationstheaters treffen. Der Weltmeister Frankreich fordert Aline in der Eishalle des Palais des congrès? zum Thema Spiel heraus. Die französische Mannschaft wird mit Sicherheit nach Parthenay kommen, in diese Welt der Spiele, und sie wird fest entschlossen sein, den Sieg zu erringen!

