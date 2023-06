Balade à la fraîche – Le Puy 22 Bordepaille Sud Le Puy, 23 août 2023, Le Puy.

Le Puy,Gironde

Randonnée gratuite, guidée et ouverte à tous.

Rando pédestre en soirée. Départ à 19h00 précises parking de la mairie de LE PUY

Chacun amène son pique-nique. Prévoir une lampe de poche. Inscription sur place avant le début de la randonnée.

Boucle 7,5 km, jolie déambulation au milieu des vignes. Nous aurons de beaux points de vue sur la vallée du Dropt et passerons à proximité du Moulin de la Pibole..

2023-08-23 à ; fin : 2023-08-23 22:30:00.

22 Bordepaille Sud Parking de la Mairie

Le Puy 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Free, guided hikes open to all.

Evening hike. Departure at 7:00 p.m. sharp from the LE PUY town hall parking lot

Bring your own picnic. Bring a flashlight. Registration on site before the start of the hike.

A 7.5 km loop through the vineyards. We’ll enjoy fine views over the Dropt valley and pass close by the Moulin de la Pibole.

Paseo guiado gratuito y abierto a todos.

Paseo nocturno. Salida a las 19.00 h en punto del aparcamiento del ayuntamiento de Le PUY

Traiga su propio picnic. Llevar linterna. Inscripción in situ antes del inicio del recorrido.

Circuito de 7,5 km, un bonito paseo entre viñedos. Disfrutaremos de magníficas vistas sobre el valle del Dropt y pasaremos cerca del Moulin de la Pibole.

Kostenlose, geführte Wanderung, die für alle offen ist.

Wanderung am Abend. Abfahrt um 19.00 Uhr genau Parkplatz des Rathauses von LE PUY

Jeder bringt sein eigenes Picknick mit. Eine Taschenlampe mitbringen. Anmeldung vor Ort vor Beginn der Wanderung.

Runde 7,5 km, schöner Spaziergang inmitten der Weinberge. Wir haben schöne Ausblicke auf das Dropt-Tal und kommen in der Nähe der Moulin de la Pibole vorbei.

