CONCERT DE LOLA DELAUNAY 22 bis rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef, 27 juillet 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

Ne ratez pas le concert de Lola Delaunay !

Lola, jeune chanteuse originaire de Loire Atlantique, vous invite le temps d’une soirée à partager quelques chansons de variété française.

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 20:30:00. .

22 bis rue du Redois Jardin de la Médiathèque

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Don’t miss Lola Delaunay’s concert!

Lola, a young singer from the Loire Atlantique region of France, invites you to share an evening of French variety songs

¡No se pierda el concierto de Lola Delaunay!

Lola, una joven cantante de la región francesa del Loira Atlántico, le invita a una velada de variété francesa

Verpassen Sie nicht das Konzert von Lola Delaunay!

Lola, eine junge Sängerin aus der Region Loire Atlantique, lädt Sie einen Abend lang dazu ein, einige Lieder der französischen Varietät zu teilen

