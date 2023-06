SPECTACLE IMMÉDIA 22 bis rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef, 8 juillet 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

Venez déambuler au sein de la Médiathèque en compagnie de Virginie CLÉNET, danseuse et preformeuse..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 20:30:00. .

22 bis rue du Redois

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Stroll through the Médiathèque with Virginie CLÉNET, dancer and preformer.

Venga a pasear por la Médiathèque en compañía de Virginie CLÉNET, bailarina y performer.

Schlendern Sie in Begleitung der Tänzerin und Preformerin Virginie CLÉNET durch die Mediathek.

