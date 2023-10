ANDROMAQUE – Spectacle de la Saison Ah? 22 Bd de la Meilleraye Parthenay, 7 mars 2024, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

ANDROMAQUE

Iqonapia (Bègles – 33) – Texte de Jean Racine

Tragiquement rock !

La prise de Troie a eu lieu. Andromaque, veuve d’Hector, est prisonnière

de Pyrrhus, fiancé à Hermione alors qu’il aime Andromaque, alors

qu’Hermione l’aime et attend son mariage, alors qu’elle est aimée d’Oreste…

Florence Coudurier incarne tour à tour chacun des personnages.

​Le batteur Denis Barthe (ex-Noir Désir) accompagne le texte dans

sa richesse, dans son ampleur, dans sa violence, dans sa poésie.

Les solos de batterie expriment la colère des dieux, le grondement

du peuple, le massacre des guerres. La comédienne et le batteur créent

une revisite artistique puissante et esthétique.

Frileux des alexandrins ? Ne passez pas votre chemin ! Vous rateriez une traversée d’Andromaque des plus réjouissantes. “Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector… qui est mort !”.

22 Bd de la Meilleraye Palais des Congrès

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



ANDROMAQUE

Iqonapia (Bègles ? 33) – Text by Jean Racine

Tragically rock!

Troy has been taken. Andromache, Hector?s widow, is the prisoner of Pyrrhus

of Pyrrhus, betrothed to Hermione, while he loves Andromache

hermione loves him and awaits his marriage, while she is in love with Orestes…

Florence Coudurier plays each character in turn.

drummer Denis Barthe (ex-Noir Désir) accompanies the text in all its richness

its richness, its breadth, its violence and its poetry.

The drum solos express the wrath of the gods, the roar of the people

of the people, the slaughter of war. The actress and drummer create

a powerful and aesthetic artistic revisit.

Afraid of alexandrines? Don’t miss out! Orestes loves Hermione, who loves Pyrrhus, who loves Andromache, who loves Hector… who’s dead!

ANDROMAQUE

Iqonapia (Bègles ? 33) – Texto de Jean Racine

¡Trágicamente rock!

Troya ha sido tomada. Andrómaca, viuda de Héctor, es prisionera de Pirro

de Pirro, prometido a Hermione, aunque ama a Andrómaca

hermione le ama y espera su boda, mientras está enamorada de Orestes…

Florence Coudurier interpreta por turnos a cada uno de los personajes.

el tamborilero Denis Barthe (ex-Noir Désir) acompaña el texto en toda su riqueza

su riqueza, su amplitud, su violencia y su poesía.

Los solos de tambor expresan la cólera de los dioses, el rugido del pueblo

del pueblo, la matanza de la guerra. La actriz y el tamborilero crean

una revisita artística potente y estética.

¿Miedo a los alejandrinos? No se lo pierda Se perderá un viaje de lo más delicioso a través de Andrómaca: Orestes ama a Hermione, que ama a Pirro, que ama a Andrómaca, que ama a Héctor… ¡que está muerto!

ANDROMAKES

Iqonapia (Bègles ? 33) – Text von Jean Racine

Tragisch rockig!

Der Sturm auf Troja hat stattgefunden. Andromache, die Witwe Hectors, ist eine Gefangene

von Pyrrhus, der mit Hermione verlobt ist, während er Andromache liebt, während

hermione liebt ihn und wartet auf seine Hochzeit, während sie von Orest geliebt wird…

Florence Coudurier verkörpert abwechselnd jede der Figuren.

der Schlagzeuger Denis Barthe (Ex-Noir Désir) begleitet den Text in seinem

seinem Reichtum, seiner Weite, seiner Gewalt und seiner Poesie.

Die Schlagzeugsolos drücken den Zorn der Götter, das Grollen

des Volkes, das Massaker der Kriege. Die Schauspielerin und der Schlagzeuger schaffen

eine kraftvolle und ästhetische künstlerische Wiederbelebung.

Haben Sie Angst vor Alexandrinern? Gehen Sie nicht weiter! Orest liebt Hermione, die Pyrrhus liebt, die Andromache liebt, die Hektor liebt… der tot ist!

