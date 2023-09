Concert Larsen Blues_Les lives à la Kantxa 22 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse, 22 septembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Lives à la Kantxa le vendredi 22 septembre !

Larsen Blues, une voix, une guitare, un harmonica, un sampler… Du groove et des influences Blues, Soûl, en Funk et Rock. Concert gratuit..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 23:00:00. EUR.

22 avenue Nationale Bistro Kantxa

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Lives at La Kantxa on Friday, September 22!

Larsen Blues, a voice, a guitar, a harmonica, a sampler… Groove and influences from Blues, Drunk, Funk and Rock. Free concert.

¡Vive en la Kantxa el viernes 22 de septiembre!

Larsen Blues, una voz, una guitarra, una armónica, un sampler… Groove e influencias de Blues, Drunk, Funk y Rock. Concierto gratuito.

Lives in der Kantxa am Freitag, den 22. September!

Larsen Blues, eine Stimme, eine Gitarre, eine Mundharmonika, ein Sampler… Groove und Einflüsse von Blues, Soul, in Funk und Rock. Kostenloses Konzert.

