« Les Lives à la Kantxa » – Rémy Ladoré 22 AVENUE NATIONALE Saint-Vincent-de-Tyrosse, 16 juin 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Reprises guitare & voix qui sentent bon le soleil et les good vibes !.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 23:00:00. EUR.

22 AVENUE NATIONALE Restaurant Bistro « La Kantxa »

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Guitar and vocal covers that smell of sunshine and good vibes!

¡Covers de guitarra y voz que huelen a sol y buen rollo!

Gitarren- & Gesangs-Coverversionen, die nach Sonne und Good Vibes riechen!

Mise à jour le 2023-05-31 par OTI LAS