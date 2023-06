BUREAU DES MONITEURS DE LA VALLEE DE L’HERAULT ET DES GARDONS – SPELEOLOGIE 22 avenue Mont Aigoual Ganges, 30 juin 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

De la cavité d’initiation accessible à tous au réseau actif pour les mordus, une sélection de grottes les plus concrétionnées de la région. Adaptés à l’age et au niveau des participants, ces voyages dans les entrailles de la terre, permettront de découvrir l’ensemble des techniques de progression: descentes dans le vide, passages étroits, salles concrétionnées..

22 avenue Mont Aigoual

Ganges 34190 Hérault Occitanie



From the initiation cavity which is open to everyone to the active network for fans, a selection of the most formation-rich caves in the area. Adapted to the age and level of the participants, these journeys into the bowels of the earth will allow you to discover all the progression techniques: abseiling, narrow passages, formation-rich chambers.

Desde cuevas de iniciación accesibles a todos hasta redes activas para los más aventureros, una selección de las cuevas más cargadas de concreciones de la región. Adaptados a la edad y al nivel de los participantes, estos viajes a las entrañas de la tierra le permitirán descubrir todas las técnicas de progresión: descensos al vacío, pasadizos estrechos, cámaras de concreción.

Von der Einsteigerhöhle für jedermann bis zum aktiven Höhlennetzwerk für Freaks: eine Auswahl der schönsten Höhlen der Region. Diese Reisen ins Innere der Erde sind an das Alter und das Niveau der Teilnehmer angepasst und bieten die Möglichkeit, alle Techniken des Vorankommens zu entdecken: Abstiege in die Leere, enge Passagen, konkrementierte Säle.

