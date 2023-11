Marché de Noël de l’église protestante 22 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence, 25 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

L’église protestante unie de Bourg-lès-Valence organise son traditionnel marché de Noël : Vous y trouverez du petit artisanat et des douceurs faites maison, du chocolat, du café et d’autres produits alimentaires issus du commerce équitable..

2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-25 13:00:00. .

22 avenue Jean Moulin Temple

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Bourg-lès-Valence United Protestant Church is holding its traditional Christmas market, selling small-scale crafts and homemade sweets, chocolate, coffee and other fair-trade food products.

La Iglesia Protestante Unida de Bourg-lès-Valence celebra su tradicional mercado navideño, donde encontrará artesanía a pequeña escala y dulces caseros, chocolate, café y otros productos alimenticios de comercio justo.

Die Vereinigte Protestantische Kirche von Bourg-lès-Valence veranstaltet ihren traditionellen Weihnachtsmarkt: Hier finden Sie kleines Kunsthandwerk und hausgemachte Süßigkeiten, Schokolade, Kaffee und andere Lebensmittel aus fairem Handel.

Mise à jour le 2023-11-20 par Valence Romans Tourisme