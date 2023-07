Cours de théâtre Ludus 22, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Pour la 15ème saison, les professeurs sont Geneviève ELOIRE, Bruno Nion et Fabrice Ricard.Les cours seront organisés de la façon suivante :- enfants de 8 à 11 ans de 14h à 15h30 (Geneviève Eloire)- Pré-ados de 12 à 14 ans de 15h30 à 17h (Geneviève Eloire)- Ados de 15 à 18 ans de 17h à 18h30 (Fabrice Ricard)- Adultes à partir de 18 ans de 19h à 21h (Bruno Nion et Fabrice Ricard).

22, avenue Jean Jaurès

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



For the 15th season, the teachers are Geneviève Eloire, Bruno Nion and Fabrice Ricard, and the classes will be organised as follows:- Children from 8 to 11 years old from 2 to 3.30 pm (Geneviève Eloire) – Pre-teens from 12 to 14 years old from 3.30 to 5 pm (Geneviève Eloire) – Teens from 15 to 18 years old from 5 to 6.30 pm (Fabrice Ricard) – Adults from 18 years old from 7 to 9 pm (Bruno Nion and Fabrice Ricard)

Para la 15ª temporada, los profesores son Geneviève ELOIRE, Bruno Nion y Fabrice Ricard.Los cursos se organizarán de la siguiente manera:- Niños de 8 a 11 años de 14:00 a 15:30 (Geneviève Eloire)- Preadolescentes de 12 a 14 años de 15:30 a 17:00 (Geneviève Eloire)- Adolescentes de 15 a 18 años de 17:00 a 18:30 (Fabrice Ricard)- Adultos de 18 años de 19:00 a 21:00 (Bruno Nion y Fabrice Ricard)

Für die 15. Saison sind die Lehrer Geneviève ELOIRE, Bruno Nion und Fabrice Ricard.Die Kurse werden wie folgt organisiert:- Kinder von 8 bis 11 Jahren von 14 bis 15.30 Uhr (Geneviève Eloire)- Pre-Teens von 12 bis 14 Jahren von 15.30 bis 17 Uhr (Geneviève Eloire)- Teens von 15 bis 18 Jahren von 17 bis 18.30 Uhr (Fabrice Ricard)- Erwachsene ab 18 Jahren von 19 bis 21 Uhr (Bruno Nion und Fabrice Ricard)

