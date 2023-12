LE CIRQUE DE NOËL 22 Avenue Jacques Douzans Muret, 4 décembre 2023, Muret.

Muret,Haute-Garonne

Cette année les artistes quittent le chapiteau pour fêter Noël..

2023-12-26 fin : 2023-12-31 . 7 EUR.

22 Avenue Jacques Douzans THEATRE DES PREAMBULES

Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie



This year, the artists leave the big top to celebrate Christmas.

Este año los artistas abandonan la carpa para celebrar la Navidad.

In diesem Jahr verlassen die Künstler das Zelt, um Weihnachten zu feiern.

