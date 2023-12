LE CADEAU SURPRISE 22 Avenue Jacques Douzans Muret, 4 décembre 2023, Muret.

Muret,Haute-Garonne

C’est le soir de Noël. Emma se cache en espérant surprendre le père Noël… Mais Zut ! Elle s’est endormie et il est déjà passé….

2023-12-13 fin : 2023-12-23 . 7 EUR.

22 Avenue Jacques Douzans THEATRE DES PREAMBULES

Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie



It’s Christmas Eve. Emma hides, hoping to surprise Santa… But damn! She’s fallen asleep and he’s already gone…

Es Nochebuena. Emma está escondida, esperando sorprender a Papá Noel… Pero, ¡maldita sea! Se ha quedado dormida y él ya se ha ido…

Es ist Heiligabend. Emma versteckt sich in der Hoffnung, den Weihnachtsmann zu überraschen… Aber Mist! Sie ist eingeschlafen und er ist schon vorbeigekommen …

