EXPÉDITION NOËL 22 Avenue Jacques Douzans Muret, 3 décembre 2023, Muret.

Muret,Haute-Garonne

Solia, la flûte qui parle et qui chante, veut fêter Noël, seulement elle ne sait pas comment s’y prendre… C’est grâce à la magie et à son courage qu’elle va partir pour différents pays en quête de précieuses informations..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 7 EUR.

22 Avenue Jacques Douzans THEATRE DES PREAMBULES

Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie



Solia, the flute that talks and sings, wants to celebrate Christmas, only she doesn’t know how to go about it? Thanks to magic and courage, she sets off to different countries in search of precious information.

Solia, la flauta que habla y canta, quiere celebrar la Navidad, pero no sabe cómo hacerlo Utilizando la magia y su coraje, parte hacia diferentes países en busca de valiosa información.

Solia, die sprechende und singende Flöte, möchte Weihnachten feiern, aber sie weiß nicht, wie sie das anstellen soll Mithilfe von Zauberei und Mut macht sie sich auf den Weg in verschiedene Länder, um wertvolle Informationen zu sammeln.

