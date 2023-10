Les soirées musicales au restaurant 22 Avenue Fernand Julien Lambesc, 4 octobre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Tous les mercredis soirs, c’est scène ouverte au restaurant !.

2023-10-04 20:00:00 fin : 2023-12-27 22:00:00. EUR.

22 Avenue Fernand Julien La cantine gourmande

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every Wednesday evening, it’s open stage at the restaurant!

Todos los miércoles por la noche, escenario abierto en el restaurante

Jeden Mittwochabend ist im Restaurant offene Bühne!

Mise à jour le 2023-10-10 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc