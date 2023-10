Exposition : Au pays du fromage 22 Avenue E. Agostini Cassis, 6 octobre 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

Cette exposition présente un tour d’horizon des fromages français, puissants, parfumés, crémeux avec des informations sur leur fabrication, les techniques d’affinage et des conseils pour les déguster..

2023-10-06 fin : 2023-12-20 . .

22 Avenue E. Agostini Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This exhibition presents an overview of French cheeses, powerful, fragrant and creamy, with information on their manufacture, maturing techniques and tasting tips.

Esta exposición presenta una panorámica de los quesos franceses, potentes, perfumados y cremosos, con información sobre su elaboración, técnicas de maduración y consejos para degustarlos.

Diese Ausstellung bietet einen Überblick über die kräftigen, duftenden und cremigen französischen Käsesorten mit Informationen zu ihrer Herstellung, den Reifungstechniken und Tipps zum Verkosten.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme de Cassis