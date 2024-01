Patinoire de Cabourg 22 avenue du Général Leclerc Cabourg, samedi 17 février 2024.

Cabourg Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-03-10 12:00:00

Les sports d’hiver s’invitent à Cabourg avec un véritable village hivernal, un chalet de restauration pour les plus gourmands et une patinoire de plus de 350 m2 ! Les petits patineurs devront être accompagnés d’un adulte. Gants obligatoires. Tarifs pour 1h.

Gants obligatoires. Patins et casques fournis.

22 avenue du Général Leclerc Esplanade des villes jumelées

Cabourg 14390 Calvados Normandie



