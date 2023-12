RÉUNION PUBLIQUE – ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE ABC 22 Avenue du Général de Gaulle Sainte-Pazanne, 4 décembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Après plusieurs mois de contribution citoyenne pour la mise en œuvre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, il est temps de faire le bilan et de hiérarchiser les enjeux !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 19:00:00. .

22 Avenue du Général de Gaulle Salle Joseph Ringeard

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



After several months of citizen contribution to the implementation of the Atlas of Communal Biodiversity, it’s time to take stock and prioritize the issues at stake!

Tras varios meses de aportaciones públicas a la aplicación del Atlas de Biodiversidad Local, ha llegado el momento de hacer balance y establecer prioridades

Nach mehreren Monaten des Bürgerbeitrags zur Umsetzung des Atlas der kommunalen Biodiversität ist es nun an der Zeit, Bilanz zu ziehen und die Herausforderungen zu priorisieren!

