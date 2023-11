SPECTACLE « ALBERTO HÔTEL, BONJOUR » 22 Avenue du Château Saffré, 27 janvier 2024, Saffré.

Saffré,Loire-Atlantique

Le Gué Pierre Saffréen est heureux de vous annoncer son prochain spectacle « Alberto Hôtel, Bonjour » une comédie de Vivien Lheraux mise en scène par Alexis Chevalier..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . .

22 Avenue du Château Salle Saint Pierre

Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Le Gué Pierre Saffréen is delighted to announce its next show, « Alberto Hôtel, Bonjour », a comedy by Vivien Lheraux, directed by Alexis Chevalier.

Le Gué Pierre Saffréen se complace en anunciar su próximo espectáculo, « Alberto Hôtel, Bonjour », una comedia de Vivien Lheraux dirigida por Alexis Chevalier.

Le Gué Pierre Saffréen freut sich, Ihnen seine nächste Aufführung « Alberto Hôtel, Bonjour », eine Komödie von Vivien Lheraux unter der Regie von Alexis Chevalier, anzukündigen.

