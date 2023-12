ILLUSTRE THEATRE – ELVIS HAS LEFT THE BUILDING 22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas, 5 janvier 2024, Pézenas.

Pézenas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 21:00:00

fin : 2024-01-05 23:00:00

Elvis has Left the Building : une comédie d’Alcime Padiglione et Méla Sanchez.

À une semaine du plus beau jour de sa vie, Isa apprend que son fiancé n’est plus sûr de vouloir s’engager. Rêvant de ce mariage depuis longtemps, la jeune femme commence alors à paniquer..

À une semaine du plus beau jour de sa vie, Isa apprend que son fiancé n’est plus sûr de vouloir s’engager. Rêvant de ce mariage depuis longtemps, la jeune femme commence alors à paniquer.

Mais c’était sans compter sur Chichi & Chacha, ses deux tantes excentriques, bien déterminées à célébrer un enterrement de vie de jeune fille mémorable. Coûte que coûte !!!

Toute la nuit, Isa ira de surprises en surprises. Pour le meilleur mais surtout pour le pire…

Mise en scène : Alcime Padiglione

Assisté de Lénaïc Leleux

Avec : Franck Delrieu, Sandra Guillemard, Hugues Marie, Luana Szymanski, Flore Padiglione, Anaëlle Przeniczka, Émilie Przeniczka

Décor : Guy Sahuc et Agnès Canuto assistés de Mélissa Pertosa

Régie : Quentin Mascot

EUR.

22 Avenue de la Gare du Midi

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE