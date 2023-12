LES FOURBERIES DE SCAPIN – L’ILLUSTRE THEATRE 22 avenue de la Gare du Midi Pézenas, 31 décembre 2023, Pézenas.

Pézenas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 17:00:00

fin : 2023-12-31

Et les voilà tous pris dans l’engrenage du mensonge, de l’apparence et du quiproquo. Une machine infernale que Scapin lui-même ne maîtrise plus.

C’est le génial Molière qui tire les ficelles et en profite pour signer les plus belles scènes de comédie du répertoire français..

En l’absence de leurs pères respectifs, Octave s’est marié en secret avec Hyacinthe, une jeune fille pauvre au passé mystérieux, et Léandre est tombé amoureux d’une prétendue égyptienne : Zerbinette.

Mais les pères, Argante et Géronte, rentrent de voyage, avec des projets de mariage pour leurs enfants ! Pour résoudre leurs problèmes. Scapin, qui se vante d’être un artiste de la manigance, s’engage à tout arranger…

Une comédie de Molière

Mise en scène par : Gérard Mascot.

Avec Ruben Chehadi, Marie Bernard, Tom Torel, Pierre-Luc Scotto, Théo Gerey, Frédérique Mascot, Matteo Pereira & Jérôme Dru.

Direction musicale : Jérôme Dru

Décors : Guy Sahuc & Agnès Canuto

Costumes : Stéphanie Sanchez

Administration : Véronique Cheval

22 avenue de la Gare du Midi

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



