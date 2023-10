ILLUSTRE THEATRE – NOVE CENTO 22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas, 21 octobre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Novecento, c’est l’histoire d’un pianiste pendant les années 1900, né sur un bateau, il est aussitôt abandonné sur un piano dans une boite en carton.

Élevé par l’équipage, n’ayant jamais connu d’autre univers que la mer, il découvre le monde que lui racontent les passagers. Il joue au piano tous les airs qu’il entend, il invente des notes qui n’existent pas….

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-11-25 23:00:00. EUR.

22 Avenue de la Gare du Midi

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Novecento is the story of a pianist born on a ship in the 1900s, who is immediately abandoned on a piano in a cardboard box.

Raised by the crew, having never known any world but the sea, he discovers the world told to him by the passengers. He plays all the tunes he hears on the piano, inventing notes that don’t exist…

Novecento es la historia de un pianista nacido en un barco en el siglo XX, que es abandonado inmediatamente en un piano dentro de una caja de cartón.

Criado por la tripulación, sin haber conocido otro mundo que el mar, descubre el mundo que le cuentan los pasajeros. Toca al piano todas las melodías que oye, inventando notas que no existen…

Novecento ist die Geschichte eines Pianisten um 1900, der auf einem Schiff geboren und sofort auf einem Klavier in einer Pappschachtel ausgesetzt wird.

Er wird von der Besatzung aufgezogen und kennt keine andere Welt als das Meer. Er entdeckt die Welt, die ihm die Passagiere erzählen. Er spielt auf dem Klavier alle Melodien, die er hört, und erfindet Noten, die es nicht gibt…

