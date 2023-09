ILLUSTRE THEATRE – WHY NOTES SE DECHAINE 22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas, 15 octobre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Les Why Notes passent à la télé !… Enfin pas encore… En attendant cette consécration majeure, ils revisitent la télé à leur sauce. Chants mis en scène et situations décalées pour les addicts des zygomatiques tressautants !.

2023-10-15 15:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. EUR.

22 Avenue de la Gare du Midi

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



The Why Notes are on TV… Well, not yet… While waiting for this major consecration, they revisit TV in their own way. Staged songs and off-beat situations for those with a twitching zygomatic!

¡Las Notas de Porqué están en la televisión! Bueno, ¿aún no? Mientras esperan esta gran consagración, vuelven a ver la televisión a su manera. Canciones escenificadas y situaciones fuera de lo común para los que tienen un zigzagueo

Die Why Notes sind im Fernsehen zu sehen… Noch nicht… In Erwartung dieses großen Ereignisses haben sie das Fernsehen auf ihre Weise neu interpretiert. Inszenierte Gesänge und schräge Situationen für die Süchtigen der zuckenden Zygomatiken!

