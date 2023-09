ILLUSTRE THEATRE – VIVA IVO 22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas, 6 octobre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

« Viva Ivo… Yves Montand, la chanson passion » Plus qu’un rendez vous en musique et chanson : un voyage, une évasion en Terre Sensible !.

2023-10-06 21:00:00 fin : 2023-10-06 23:00:00. EUR.

22 Avenue de la Gare du Midi

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



« Viva Ivo? Yves Montand, la chanson passion » More than a music and song event: a journey, an escape to Terre Sensible!

» ¿Viva Ivo? Yves Montand, la chanson passion » Más que un evento de música y canciones: ¡un viaje, una escapada a Terre Sensible!

« Viva Ivo? Yves Montand, la chanson passion » Mehr als ein Rendezvous mit Musik und Gesang: eine Reise, eine Flucht in ein empfindliches Land!

Mise à jour le 2023-09-19 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE